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02/04/2018
10:41

Цены на нефть Brent остаются на благоприятном уровне

Прогноз на неделю: Потепление? Риски сохраняются. Цены на нефть Brent остаются на благоприятном уровне - чуть ниже $70 за баррель. При этом, возможно, появились первые признаки смягчения антироссийской позиции Запада. Так, Германия, признав, что Россия - неотъемлемый партнер в урегулировании региональных конфликтов и разоружении, а также важнейший участник экономического мультилатерализма, заявила о готовности работать над восстановлением доверия, если Россия к этому готова. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.

Прагматизм подчеркивает разность интересов членов ЕС в отношениях с Россией; на долю российского газа приходится около трети потребления Германии, и до введения санкций Берлин экспортировал в Россию товары на сумму порядка 38 млрд евро.

Между тем давление на настроения инвесторов будут оказывать сильные данные по ВВП США, которые играют на руку сторонникам проведения еще трех повышений ставки ФРС в этом году. Макроданные из Китая оказались неоднозначными: официальный индекс PMI превысил ожидания, в то время как индекс PMI, рассчитываемый Caixin, не достиг прогнозов. Кроме того, риски торговых войн сохраняются. Китай ввел дополнительные пошлины на 128 товаров из США (общим объемом около $3 млрд) в ответ на повышение Вашингтоном тарифов на импорт алюминия и стали.

Рост в Азии. Американские рынки были закрыты в пятницу на пасхальные выходные. Азия (Hang Seng также закрыт, Shanghai +0.15%, Nikkei +0.35%). Фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $69.71 за баррель, что выше открытия.


"AK&M" от 02.04.2018
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