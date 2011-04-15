Китай хочет создать гигантскую судостроительную компанию

Китайские власти дали предварительное разрешение на слияние двух крупнейших судостроительных компаний Китая — China State Shipbuilding Corp. (CSSC) и China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC). Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на агентство Bloomberg.



Если слияние состоится, будет создан судостроительный гигант, намного превосходящий основных конкурентов китайских компаний на этом рынке — южнокорейские судостроительные компании, в том числе Hyundai Heavy Industries Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Samsung Heavy Industries. Выручка объединенной компании будет достигать по меньшей мере 508 млрд юаней ($81 млрд).



CSSC и CSIC владеют многочисленными судостроительными заводами в Китае, они производят самые разные суда — от авианосцев до контейнеровозов и танкеров, CSSC также планирует начать строительство круизных судов. Компенсированный валовой тоннаж судов, которые были заказаны у двух китайских компаний, по данным на февраль, равен 10.4 млн регистровых тонн, что составляет 13% всего мирового судостроительного рынка.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"