Сбербанк запустил кредитную карту для путешествий

Сбербанк запустил в рамках акции кредитную карту Visa Classic с повышенными бонусами для путешественников и уникальным дизайном. Об этом говорится в сообщении банка.



Повышенные "Спасибо" начисляются за покупки в акционных категориях во всех странах мира. Оформить карту можно до 14 мая 2018 года.



По карте начисляется 10% бонусов "Спасибо" на покупку авиа- и железнодорожных билетов, оплату отелей, аренды авто, покупок в категории "развлечения" (театры, кино, книжные магазины) до 31 июля 2018 года. Также 2% "Спасибо" начисляется при оплате покупок за рубежом, в течение трех лет или до момента перевыпуска карты.



Ставки по кредитной карте составляют 23.9% в рамках предодобренного предложения для клиентов Сбербанка и 27.9% - для остальных клиентов. При оформлении карты предоставляется бесплатная услуга "Мобильный банк" с СМС информированием обо всех операциях по карте, а клиенты с предодобренным предложением могут оформить карту с бесплатным обслуживанием на весь период действия карты.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



"AK&M" от 02.04.2018