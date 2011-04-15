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02/04/2018
17:14

Nissan и Renault ведут переговоры о создании новой компании

Компании Renault SA и Nissan Motor Co. проводят переговоры о создании новой компании с целью укрепления своего 20-летнего альянса в условиях трансформации отрасли с приходом эры электромобилей и таких явлений, как каршеринг. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

В результате сделки вместо альянса двух игроков будет создана единая компания, отметили источники, пожелавшие остаться неизвестными, поскольку официально детали сделки не раскрываются. В настоящий момент Renault принадлежит 43% японского автопроизводителя, который, в свою очередь, владеет 15% долей во французском автоконцерне.

Главным лицом на переговорах является Карлос Гон, президент и генеральный директор обеих компаний; он же возглавит объединённую структуру, сообщают источники.

Объединение автопроизводителей может создать реального конкурента другим ведущим игрокам отрасли - Volkswagen AG и Toyota Motor Corp., отмечается в сообщении. Тем не менее, реализовать сделку может оказаться чрезвычайно трудным. 15% доля в Renault принадлежит правительству Франции, которое может не согласиться на передачу контроля над этой долей или её разводнение. Кроме того, предполагаемая сделка должна быть одобрена правительствами обеих стран, что может привести к разногласиям на почве места расположения штаб-квартиры объединённой компании.

В переговорах, продолжающихся несколько месяцев, пока не принято никаких окончательных решений по сделке; есть также вероятность, что она вообще не состоится, отмечают источники.

"AK&M" от 02.04.2018
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