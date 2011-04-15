Пассажиропоток РЖД в январе-марте вырос на 3.2% до 252 млн

Пассажиропоток ОАО "РЖД" в январе-марте 2018 года вырос на 3.2% до 252 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.



В пригородном сообщении перевезено 229.9 млн пассажиров (+2.7%), в дальнем - 22.1 млн (+8.8%). Пассажирооборот увеличился на 3.4% до 23.9 млрд пассажирокилометров.



Объём пассажирских перевозок в марте 2018 года составил 90.2 млн, оставшись на уровне марта 2017 года. Пассажирооборот вырос на 3.1%, составив 8 млрд пассажирокилометров.



По Московскому центральному кольцу (МЦК) с начала 2018 года было 28.6 млн пассажиров, что на 23.3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала эксплуатации услугами МЦК воспользовались более 166 млн пассажиров.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



"AK&M" от 02.04.2018