Банк ВТБ открывает РусГидро кредитную линию на 30 млрд руб.

ПАО "РусГидро" и ПАО "Банк ВТБ" 30 марта подписали соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 30 млрд руб. сроком на 15 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.



Соглашение заключено по результатам открытого конкурса, итоги которого были подведены РусГидро в конце 2017 года.



Соглашение даёт право РусГидро в любой момент в течение срока его действия обратиться в Банк ВТБ за кредитом и в короткие сроки привлечь кредитные ресурсы. Параметры кредита будут определяться в момент привлечения. Предельный размер сделки не превысит 76.125 млрд руб.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 36.039 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в 2017 году увеличили выработку электроэнергии на 1.7% до 126.961 млрд кВт ч по сравнению с годом ранее.



Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.



Чистая прибыль группы "РусГидро" за 2017 год по МСФО снизилась на 43.52% до 22.451 млрд руб. с 39.751 млрд руб. годом ранее. Выручка (с учётом госсубсидий) уменьшилась на 2.67% до 380.864 млрд руб. с 391.322 млрд руб., прибыль от операционной деятельности выросла на 0.53% до 47.792 млрд руб. с 47.539 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась на 35.56% до 35.519 млрд руб. с 55.123 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 3.7% до 104.038 млрд руб. со 100.341 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 2017 году снизилась на 13.68% до 36.149 млрд руб. с 41.877 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 25.79% до 144.697 млрд руб. со 115.033 млрд руб., прибыль от продаж - на 3.77% до 60.89 млрд руб. с 58.677 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась на 9.65% до 49.478 млрд руб. с 54.761 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 5% до 77.571 млрд руб. с 73.89 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



"AK&M" от 02.04.2018