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02/04/2018
16:35

Ингосстрах заключил договор обязательного страхования гражданской ответственности с компанией "Тверской экспресс"

СПАО "Ингосстрах" заключило договор обязательного страхования гражданской ответственности железнодорожного перевозчика с ООО "Тверской экспресс", осуществляющим перевозки поездами дальнего следования. Полисом покрываются риски, связанные с причинением вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Об этом говорится в сообщении компании.

В соответствии с договором обязательного страхования страховой защитой будет обеспечен каждый пассажир, пользующийся услугами "Тверского экспресса". Страховая сумма на одного пассажира по риску причинения вреда жизни – не менее чем 2.025 млн руб.; по риску причинения вреда здоровью – не менее чем 2 млн руб.; по риску причинения вреда имуществу – не менее чем 23 тыс. руб.

"В сегменте ОС ГОП "Ингосстрах" по итогам 2017 года собрал около 474 млн руб. страховой премии, заняв 2 место с долей рынка в 17.1%. Достичь таких показателей компании удалось благодаря большому опыту и передовым решениям в сфере страхования ответственности перевозчиков. Кроме того, мы считаем одной из важных задач – повышение страховой культуры граждан и развитие социально значимых видов страхования в нашей стране", – отмечает начальник отдела страхования железнодорожных операторов компании "Ингосстрах" Елена Портнова.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 02.04.2018
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