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02/04/2018
15:56

Кабмин утвердил "дорожную карту" по развитию производства минеральных удобрений

Правительство РФ утвердило "дорожную карту" по развитию производства минеральных удобрений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Дорожной картой" по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года, в частности, предусматривается стимулирование инвестиционной деятельности производителей минеральных удобрений; развитие внутреннего рынка минеральных удобрений, включая стимулирование использования минеральных удобрений в растениеводстве и развитие национальной логистической инфраструктуры подотрасли минеральных удобрений; государственная поддержка экспортных поставок отечественных минеральных удобрений по согласованным направлениям.

Реализация плана позволит создать условия для наращивания к 2025 году объёма производства минеральных удобрений - на 7.3 млн т больше по сравнению с 2016 годом, увеличить долю экспорта в структуре выпуска минеральных удобрений на 4% и повысить потребление минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями.


"AK&M" от 02.04.2018
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