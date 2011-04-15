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02/04/2018
18:16

Softbank объявил о планах инвестировать в проект солнечной энергетики в Саудовской Аравии

Инвестфонд Softbank объявил о планах инвестировать в крупнейший в мире проект солнечной энергетики в Саудовской Аравии, мощность которого к 2030 году планируется довести до 200 ГВт.

Таким образом, прирост мощности объектов солнечной энергетики по всему миру оценивается в 400 ГВт, что сравнимо с совокупной мощностью объектов атомной энергетики (около 390 ГВт по состоянию на конец 2016 года).

Саудовская Аравия рассматривает инвестиции в солнечную энергетику как возможность снизить долю сырой нефти в производстве электроэнергии, отмечается в сообщении.


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