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02/04/2018
18:34

Д.Медведев утвердил план реализации стратегии госполитики в области защиты прав потребителей

Правительство РФ утвердило план реализации стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Планом предусмотрено: совершенствование нормативно-правовой базы в сфере защиты прав потребителей; мониторинг, анализ правоприменения, изучение международного опыта в сфере защиты прав потребителей; развитие информационных ресурсов и альтернативных механизмов разрешения споров, содействие просвещению потребителей; развитие регионального и местного уровней национальной системы защиты прав потребителей, содействие деятельности общественных объединений потребителей; развитие рыночной конъюнктуры, направленной на обеспечение потребителей большим выбором товаров и услуг при более низких ценах и продвижение принципов рациональных моделей потребления.

Ответственные исполнители плана - федеральные органы исполнительной власти, Банк России, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и ФГБУ "Федеральный институт медиации".


"AK&M" от 02.04.2018
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