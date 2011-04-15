ГК "О’Кей" возобновила переговоры с французской сетью "Ашан" о продаже гипермаркетов

Французский ретейлер "Ашан" возобновил переговоры о покупке гипермаркетов "О'Кей" с акционерами сети, сообщили "Деловому Петербургу" сразу два источника на рынке.



Крупнейшие акционеры ГК "О'Кей" - основатели сети Дмитрий Коржев (11.8%) и Дмитрий Троцкий (35.4%) и их партнер Борис Волчек (28.02%).



С начала года "О'Кей" снова ведет переговоры с Ашаном о продаже своих гипермаркетов в России, и в мае-июне либо часть гипермаркетов, либо все объекты могут быть проданы этой сети", - говорит глава одной из петербургских сетей. По его информации, ранее переговоры застопорились из-за того, что Ашан не хотел покупать супермаркеты.



"О'Кей" - крупная российская розничная сеть, которая специализируется на торговле продуктами питания. Компания открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. Сегодня сеть насчитывает более 100 магазинов в крупнейших городах России - в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах.





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