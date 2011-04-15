Кабмин изменил правила управления многоквартирным домом

Правительство РФ внесло изменения в ряд своих нормативных правовых актов по вопросам управления многоквартирными домами и содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В частности, определены сроки проведения осмотров общего имущества, которые могут быть текущими, сезонными и внеочередными. Приняты решения, направленные на улучшение работы аварийно-диспетчерских служб управляющих организаций.



Установлены требования к взаимодействию управляющей организации с собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах. Скорректирован порядок информирования собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах о деятельности управляющих организаций.



Так, регламентировано время дозвона в службу - 5 минут. Службы должны оснащаться функциями "обратный вызов" или "автоответчик". Регламентируется время, в течение которого эти функции должны быть выполнены, - 10 минут. Поскольку аварийно-диспетчерская служба должна работать круглосуточно, вызов аварийно-диспетчерской службы может производиться и в ночное время. Регламентируется время локализации аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем - в течение 30 минут с момента регистрации заявки. Регламентируется время ликвидации засоров - в течение двух часов с момента регистрации заявки. Время устранения аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем - не более 3 суток.



Установлено, что в случае, если исполнение заявки требует доступа в помещение в многоквартирном доме, такой доступ осуществляется в заранее согласованное с собственником или пользователем помещения время. Отклонение от согласованного времени возможно только в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе в связи с авариями. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан до наступления согласованного с собственником или пользователем помещения времени уведомить его о возникших обстоятельствах и согласовать другое время проведения проверки.



Если исполнение заявки требует доступа в жилое помещение, сотрудник аварийно-диспетчерской службы должен сообщить собственнику или пользователю такого помещения номер телефона аварийно-диспетчерской службы для подтверждения необходимости такого доступа. Сотрудник должен иметь при себе служебное удостоверение, опознавательный знак (бейдж, нашивку на одежде с указанием названия организации, фамилии, имени, отчества и профессиональной специализации).



Аварийно-диспетчерская служба должна проводить оперативный контроль сроков, качества исполнения поступивших заявок, в том числе с использованием инструментов фотофиксации, оперативных и периодических опросов собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме. Результаты контроля должны вноситься в электронный журнал учёта заявок.



Установлены специальные требования к взаимодействию управляющей организации с собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах, в том числе посредством их личного приёма в представительстве управляющей компании.



Представительство управляющей организации должно располагаться в пределах муниципального образования, в том числе в пределах внутригородского района в городском округе с внутригородским делением либо внутригородской территории города федерального значения, на территории которого находятся многоквартирные дома этой управляющей организации.



Скорректирован порядок информирования собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах о деятельности управляющих организаций. В частности, установлено, что управляющая организация обязана раскрывать информацию о своей деятельности на своём официальном сайте, на досках объявлений во всех подъездах многоквартирных домов, на оборотной стороне платёжных документов.





"AK&M" от 02.04.2018