Дайджест газеты "Ведомости" от 3 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 3 апреля 2018 года.





НЕПРАВИЛЬНО ПОЖАЛОВАЛИСЬ



Две трети сотрудников, пожаловавшихся на работодателей в трудовую инспекцию либо подавших иск в суд, не добиваются результата



Каждый пятый россиянин (21%) сталкивается с нарушением трудовых прав работодателем, согласно недавнему опросу Национального агентства финансовой информации (НАФИ). Аналитический центр НАФИ опросил 1600 работников в 42 регионах России.



Самые распространенные нарушения, по словам респондентов, - нарушения процедуры сокращения персонала, черная или серая зарплата, задержка зарплаты, а также работа без трудового договора.



Только 25% сотрудников, столкнувшихся с нарушением Трудового кодекса в компании, где они работают, обращаются в органы надзора. Наиболее активную позицию занимает молодежь в возрасте от 25 до 34 лет (в этой возрастной группе 32% пострадавших подают иски или жалобы), а также люди старше 55 лет (27%). А самые пассивные - молодые люди 18-24 лет (20%).





"В РИТЕЙЛЕ ИДЕАЛЬНЫЙ МОМЕНТ НЕ НАСТУПАЕТ НИКОГДА"



Как петербургская "Лента" смогла обогнать конкурентов и подобраться к Х5 и "Магниту", рассказал ее глава Ян Дюннинг



Петербургская "Лента" за несколько лет проделала в рейтинге крупнейших продавцов продуктов питания в России путь от второй половины десятки до номера три после X5 Retail Group и "Магнита" в прошлом году, обогнав французский "Ашан". Все это время ею руководит Ян Дюннинг, и, похоже, он готов продолжить взятый курс.



Несмотря на неожиданное замедление покупательского потока год назад, "Лента" к концу года смогла его восстановить и нарастила оборот за 2017 г. почти на 20%. Но пока "Лента" все равно почти втрое меньше двух лидеров рынка, а покупка госбанком ВТБ "Магнита" в начале этого года породила спекуляции относительно будущего самой "Ленты".





ПРОСТИЛИ ГРУЗИЮ, ПРОСТЯТ И КРЫМ



Как россияне относятся к присоединению Крыма четыре года спустя.

Прошло четыре года, как "крымнаш". Ушел первый крымский эффект: мы победили - и потому все кругом прекрасно, даже деятельность правительства и парламента оцениваем скорее положительно, чем отрицательно. Оценки вернулись в свое привычное соотношение, недовольства деятельностью этих институтов опять больше, чем одобрения.



Но остались на прежнем высоком и высочайшем уровне многие более важные индикаторы общественного настроения. Одобрение деятельности Владимира Путина на посту президента с тех пор и до сегодняшнего дня стоит на уровне не ниже 80% (один раз опускалось до 76%). Это значит, потребность нации в символическом объединении сохраняется. 88% в марте 2014 г. и 86% (вот они!) в марте 2018 г. заявляют, что поддерживают "присоединение Крыма". Соотношение согласных и несогласных с мнением, что в этой акции "Россия нарушила свои международные обязательства и договоренности", было как 10% к 78%, а стало как 14% к 74%





МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ВКЛЮЧИТЬ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС ВСЕ ПЛАТЕЖИ, КОТОРЫЕ НОСЯТ КВАЗИНАЛОГОВЫЙ ХАРАКТЕР





Среди них - курортный, экологический, утилизационный сборы и отчисления в резерв универсального обслуживания операторов связи. Об этом в понедельник, 2 апреля, заявил замминистра финансов Илья Трунин."Мы предлагаем все, которые носят квазиналоговый характер, [включить в НК]. Посмотреть, какие носят такой характер, определиться и потихоньку включать в Налоговый кодекс", - уточнил Трунин.



В январе премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития подготовить конкретные предложения о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Свои идеи министерства должны были представить до 28 февраля, сообщается на сайте кабмина. В марте первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что Минфин предложил подходы к законопроекту, определяющему три типа неналоговых платежей.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 03.04.2018