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03/04/2018
09:57

Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 апреля 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 апреля 2018 года


КОСМИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Белый дом разберется в споре государственного "Роскосмоса" с частной Dauria Aerospace

Как стало известно "Ъ", конфликт компании Dauria Aerospace и госкорпорации "Роскосмос", вызванный разногласиями относительно успешности пуска "Союза-2.1а" в июле 2017 года, вышел на уровень правительства. В Dauria Aerospace считают, что созданные ими малые аппараты МКА-Н могли быть потеряны из-за аномалии в работе разгонного блока, и настаивают на создании специальной аварийной комиссии. В "Роскосмосе" уверены: версия об отказе бортовой аппаратуры спутников вследствие утечки топлива в одном из двигателей "разгонника" несостоятельна. По данным "Ъ", разбираться в ситуации будет глава совета по космосу коллегии ВПК Олег Фролов.


МИЛЛИОНЫ ИЩУТ ПОСТРАДАВШИХ

Пожертвования россиян после пожара в Кемерово пока не достигли адресата

Россияне уже отправили свыше 348 млн руб. на поддержку пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Более половины этой суммы составляет денежный перевод совладельца сгоревшего здания. Еще две крупные суммы собрали Российский Красный Крест (РКК) и кемеровские власти. В РКК еще не утвердили программу по оказанию помощи, но говорят, что лишних средств не останется. В благотворительной сфере критикуют подобные безадресные сборы, но председатель РКК Раиса Лукутцова не согласна с такой оценкой.


КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ БОЛЬШЕ НЕ В ТЕМЕ ВЫБОРОВ
КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО РЕГЛАМЕНТУ ПОЛУЧИТ НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Как стало известно "Ъ", со следующей недели в Госдуме избирательным законодательством будет заниматься комитет по регламенту и контролю. Инициатором передачи темы из комитета по законодательству и госстроительству выступил, по сведениям "Ъ", спикер Госдумы Вячеслав Володин. В комитете по законодательству заявили "Ъ", что "правовыми вопросами должен заниматься правовой комитет". Эксперт не исключает, что спикеру могло не понравиться сотрудничество главы комитета по законодательству Павла Крашенинникова с кураторами внутриполитического блока Кремля.



Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 03.04.2018
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