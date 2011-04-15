Повтор! HeadHunter планирует привлечь $250 млн в ходе IPO

Российская рекрутинговая компания HeadHunter подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о проведении IPO. Об этом сообщается в материалах SEC.



В ходе сделки компания рассчитывает получить $250 млн. Для размещения американских депозитарных расписок (ADR) компания выбрала биржу Nasdaq.



Организаторами размещения назначены Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.



Headhunter планирует привлечь в ходе IPO $250 млн.

Нынешний собственник HeadHunter - фонд прямых инвестиций "Эльбрус капитал", купил компанию в 2016 году у Mail.ru за 10 млрд руб.



По данным на странице фонда, HeadHunter - лидер рынка интернет-рекрутмента России, Украины, Казахстана, Белоруссии и Азербайджана. Месячная посещаемость сайта составляет 19 млн уникальных посетителей, база резюме - более 20 млн, база вакансий - 300 тыс.







"AK&M" от 03.04.2018