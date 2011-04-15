Газпром зарезервировал всю сумму штрафа по контракту с Нафтогазом

Газпром зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с НАК "Нафтогаз Украины". Об этом свидетельствует отчет компании за 2017 год.



В статье отчета "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" указан расход в размере 272.9 млрд руб., или $4.7 млрд. Данная сумма практически полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.



28 февраля Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес свое решение по спору между российской и украинской компаниями. Тогда арбитры частично удовлетворили требования Нафтогаза, постановив, что Газпром должен заплатить украинской компании $4.63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. 30 марта Газпром подал жалобу на решение Стокгольмского арбитража.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.





"AK&M" от 03.04.2018