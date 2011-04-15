Проблемные активы Промсвязьбанка будут переданы в банк "Траст"

Активы Промсвязьбанка будут разделены: проблемные кредиты будут переданы в банк "Траст", который сосредоточится на работе с такими активами, а здоровая часть бизнеса, которая не сможет обслуживаться в оборонном банке, в том числе из-за санкционных рисков, будет передана в ФК Открытие. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев, сообщает Reuters.



Санируемый Центробанком Промсвязьбанк был выбран в качестве опорного банка для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов и будет передан в госсобственность РФ после докапитализации.



Как следует из слов В.Поздышева, в рамках докапитализации Промсвязьбанк получит в капитал в общей сложности более 240 млрд руб.



ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Чистая прибыль Промсвязьбанка по РСБУ за 2017 год составила 10.5 млрд руб.





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