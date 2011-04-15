Группа "Черкизово" проведет размещение акций на Московской бирже

Группа "Черкизово" проведет размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении группы.



В ходе размещения акций планируется привлечь примерно $150 млн.



"Акции будут проданы существующими акционерами компании, включая компанию MB Capital Europe Ltd, бенефициарами которой являются определенные члены семьи Михайловых/Бабаевых (совместно, "Семья основателей группы"). Точное количество данных акций будет определено в процессе формирования книги заявок", - рассказали в компании.



Кроме того, АПК "Михайловский" (входит в группу) в рамках SPO продаст 2.916 млн акций (около 6.63% находящихся в обращении акций).



В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров сделки выступают Goldman Sachs International, J.P. Morgan и Sberbank CIB.



Сергей Михайлов, генеральный директор "Черкизово", отметил: "С момента IPO в 2006 году, группа "Черкизово" превратилась из регионального переработчика мяса в крупнейшего вертикально интегрированного диверсифицированного производителя мясной продукции в России, увеличив к 2017 году свою выручку и показатель EBITDA в 5 и 7 раз, соответственно. Мы считаем, что российский рынок - один из крупнейших в мире по потреблению мяса - предлагает инвесторам значительный потенциал роста благодаря восстановлению фундаментальных макроэкономических показателей, эволюции потребительских предпочтений и возможностям консолидации".



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



Прибыль ПАО Группа "Черкизово" по МСФО за 2017 год выросла почти в 3 раза до 5.8 млрд руб. с 1.919 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10% до 90.465 млрд руб. с 82.417 млрд руб., валовая прибыль - на 32% до 23.559 млрд руб. с 17.855 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 49% до 15.338 млрд руб. с 10.282 млрд руб., операционная прибыль - на 92% до 9.726 млрд руб. с 5.056 млрд руб.







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