СEFC не отказалась от планов по покупке доли в Роснефти

Китайская CEFC не смогла вовремя внести аванс в размере $1.8 млрд за 14.16% акций Роснефти, сообщает газета "Ведомости".



Если бы это условие удалось выполнить, еще около $7.3 млрд китайская компания должна была бы отдать до конца сентября 2018 года.



Сделка еще не сорвана, говорят два собеседника "Ведомостей", близких к разным ее участникам. По словам одного из них, "несколько дней назад в Китае на самом высоком уровне было принято решение продолжить и закрыть сделку". Близкий к другой стороне сделки собеседник утверждает, что "все участники процесса приняли решение довести сделку до конца".



Участники сделки договорились продлить срок внесения первой части платежа еще на 10 дней, утверждают оба собеседника. Один из них уточняет, что с высокой долей вероятности CEFC не уложится и в этот срок. Второй - что продавцы готовы ждать и дольше, но сколько, не уточняет. Идет речь о календарных днях или о рабочих, собеседники не сказали.



О том, что сделка CEFC и Роснефти может быть отложена, стало известно в середине марта. Это совпало со сменой руководства китайской компании при неясных обстоятельствах: по некоторым данным, глава CEFC арестован.



Напомним, первоначально 19.5% акций Роснефти купил консорциум катарского фонда QIA и швейцарского трейдера Glencore. Однако позднее из-за сложностей с финансированием сделки QIA и Glencore оставили за собой 4.7% и 0.5% акций Роснефти соответственно, перепродав оставшуюся долю CEFC.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"