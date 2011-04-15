Ингосстрах застрахует квартиры москвичей в Центральном и Восточном административных округах по городской программе

Ингосстрах совместно с Правительством Москвы предлагает жителям ЦАО и ВАО столицы защитить свое жилье удобным и доступным способом в рамках городской программы страхования в жилищной сфере. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Программа позволяет всем собственникам жилья или нанимателям в государственном жилищном фонде обеспечить защитой распложенные в многоквартирных домах жилые помещения (квартиры, комнаты в коммунальной квартире), включая их конструктивные элементы, отделку, инженерное оборудование и внутренние коммуникации.



Возмещение ущерба осуществляется при повреждении или уничтожении жилого помещения в случае пожара, взрыва, сильного ветра (урагана, смерча, шквала) и сопровождающих этот ветер осадков, а также аварий систем отопления, водоснабжения, канализации, внутренних водостоков. Причем в случае уничтожения (признании непригодным для проживания) застрахованного жилья Правительство Москвы гарантирует постоянно зарегистрированным в нем по месту жительства собственникам или нанимателям предоставление благоустроенного жилья взамен утраченного.



Ежемесячный страховой взнос составляет 1.79 руб. за 1 кв. метр жилья. Для квартиры площадью 54 кв. метра расходы на страхование в месяц составят 96.66 руб. Полис на год будет стоить 1159.92 руб. При этом объем ответственности по возмещению ущерба составляет 40 тыс. руб. за кв. м. Таким образом, максимальная сумма выплаты для квартиры площадью 54 кв. метра - 2.16 млн руб.



Оплатить страховку можно тремя способами: ежемесячно оплачивая страховой взнос вместе с коммунальными платежами, либо оплатив годовую квитанцию Ингосстраха, приложенную к страховому свидетельству, которое направлялось по адресу каждого жилого помещения в Москве, или же оплатив страховую премию при оформлении годового полиса в офисе Ингосстраха.



"В течение последних лет мы наблюдаем увеличение интереса городских жителей к страхованию недвижимости. "Ингосстрах" имеет богатый опыт в добровольном страховании имущества граждан, поэтому в рамках городской программы готов обеспечить эффективную систему защиты жилья, основанную на страховых механизмах. Не секрет, что квартира является наиболее ценным объектом собственности, который передается по наследству детям и внукам. В связи с этим безопасность жилого пространства является приоритетом для наших граждан", – комментирует начальник управления жилищного страхования Ингосстраха Ирина Черткова.



Для получения выплаты при страховом случае необходимо сразу заявить о ЧП в аварийные службы или МЧС, а также в течение 3 рабочих дней – в "Ингосстрах". Специалисты компании осмотрят помещение и через 5 рабочих дней после получения всех необходимых документов, которые обычно передаются страхователем при осмотре, выплатят 85% от суммы компенсации. Остальные 15% в виде бюджетной выплаты, которую оформляет ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования", страхователь получает от Правительства Москвы.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 03.04.2018