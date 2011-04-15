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03/04/2018
10:17

Перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон, а основным поводом к продажам послужит ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам понедельника в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1.9% и 2.2%, что соответствует уровням нашего вчерашнего закрытия. Об этом говорится в комментарии старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича.

С утра фьючерсы на основные американские индексы возобновили негативную динамику и к 9.00 мск теряют до 0.3%. На торгах в Азии также преобладают "медвежьи" настроения: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite отступают на 0.9% и 1.2%. Динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent удерживает позиции в районе $67.7 за баррель, нейтральна для наших активов.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем снижения российских акций в начале торгов, что приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 2250 пунктов. Он сделает еще один шаг к ближайшей поддержке, которой выступает среднесрочный восходящий тренд, берущий свое начало от минимумов прошлого года и проходящий в районе 2225 пунктов. С открытия Европы, где игроки после длинных выходных будут отыгрывать негатив из-за океана, ситуация на российском рынке вряд ли претерпит существенные изменения.

При этом в первой половине дня ситуацию может изменить блок важной макроэкономической статистики из Старого Света, включающий данные по розничным продажам в Германии и Швейцарии, а также индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии и Еврозоны. С середины торгов возможно восстановление на рынке энергоносителей, где в преддверии публикации данных по запасам углеводородов в Штатах, "быки" могут вернуть себе инициативу на ожиданиях снижения запасов нефти, что поддержит акции и приведет к компенсации части утреннего снижения. Во второй половине дня внимание инвесторов переключится на динамику торгов в США, где аналитики не исключают коррекционного роста в начале сессии.

На валютной секции Московской Биржи аналитики не ожидают существенных движений рубля в начале дня. При этом умеренное восстановление рынка энергоносителей, наблюдаемое сегодня с утра, может позволить российской валюте частично скомпенсировать потери понедельника. При этом в дальнейшем, в случае начала волны восстановления в ценах на нефть, "медведи" в долларе могут продолжить коррекционное снижение и сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 57 руб.

До пробоя этой отметки, говорить по полноценном возобновлении негативной динамики в американской валюте преждевременно. До этого момента основным сценарием является дальнейший рост пары USD/RUB и достижение ею сопротивления, расположенного на уровне 59 руб.

"AK&M" от 03.04.2018
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