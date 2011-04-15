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03/04/2018
10:50

Новую торговую неделю рубль начал неудачно

Новую торговую неделю рубль начал неудачно. Первоначальный подъем сменился поступательным снижением, и по итогам сессии российская валюта подешевела к иностранным валютам в среднем на 0.5%. Впрочем, учитывая, что нефть за день обвалилась на 3.5%, просадка "россиянина" выглядит вполне скромной. Пара доллар/рубль ограничилась зоной 57.60 руб., завершив торги ближе в верхней части внутридневного диапазона. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.

Нефть марки Brent попала под агрессивные распродажи из-за ряда факторов. Саудовская Аравия снижает майские цены для всей Азии, в Бахрейне обнаружили крупное нефтяное месторождение, Ирак анонсировал наращивание производственных мощностей, а Россия увеличила добычу в марте. Все это в условиях тонких торгов обусловило чрезмерно эмоциональные продажи в сырьевом сегменте, которые, однако, рубль решил проигнорировать.

По сути, значимых факторов поддержки у рубля сейчас нет. Да и повсеместное уклонение от рисков отнюдь не играет в пользу рубля, доллар выглядит относительно стабильным. Стойкость валюты отчасти можно объяснить сохранением спекулятивного интереса к российским активам, отбить который скандал вокруг "дела Скрипаля" пока не смог.

В кратко- и среднесрочной перспективе риски для рубля сохраняются. Прежде всего, это дипломатический конфликт с Западом, который еще может получить развитие. Тревожное ожидание новостей с этого фронта не позволит валюте показать устойчивый рост, даже если доллар на международном рынке перейдет в оборонительную позицию. В ближайшее время ограничить медвежий потенциал рубля способна нефть, которая может перейти к технической коррекции после слишком агрессивной просадки. Краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль - диапазон 57-58 руб.


"AK&M" от 03.04.2018
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