Риски торговой войны между США и Китаем растут

Недолго российские инвесторы пребывали на подъеме. Закрытие многих западных площадок на период пасхальных каникул обеспечило нам некоторую стабильность и временное затишье, однако с первым же возвращением американских игроков стало понятно, что страхи и проблемы никуда не исчезли. Риски торговой войны между США и Китаем, которые многие игроки позабыли на время, вновь обострились с новой силой, комментирует ситуацию на рынках ведущий аналитик ГК "Телетрейд" Анастасия Игнатенко.



Американские индексы DJ и S&P500 показали снижение на 1.9% и 2.23% соответственно, локально оба индекса опускались в районы своих 200-дневных скользящих средних. В последний раз индекс DJ касался данного мувинга лишь в июне 2016 года. Но и то снижение к данной скользящей было быстро отыграно наверх. Рано или поздно длительное ралли американских площадок должно было приостановиться и дать закономерную коррекцию.



Есть ли надежда, что на сей раз индекс также отыграется наверх? Технически такая вероятность существует, так как индексу DJ пока удалось удержаться выше уровня поддержки, расположенного на отметке 23360.30 пунктов. Ведь именно этот рубеж был последним оплотом "быков" в спуске в первой декаде февраля.



"AK&M" от 03.04.2018