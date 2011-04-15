Кабмин дополнил требования для принятия банковских гарантий в целях налогообложения

Правительство РФ установило дополнительное требование, предъявляемое к банкам, для принятия их банковских гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов - наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В соответствии с Налоговым кодексом РФ, перечень банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, ведётся Минфином и публикуется на его официальном сайте.





"AK&M" от 03.04.2018