X5 Retail Group достигла договоренности по приобретению компании "Уфимский гастроном"

X5 Retail Group достигла договоренности по приобретению АО "Уфимский гастроном". ФАС России одобрила соответствующее ходатайство, говорится в сообщении компании.



В рамках сделки под управление X5 переходят 99 магазинов, которые ранее работали под брендом "Полушка" в различных населенных пунктах республики Башкортостан. В частности, более трети приобретенных магазинов (39) расположены в Уфе, по четыре - в Салавате и Нефтекамске, два - в Октябрьском, один в Стерлитамаке. Общая площадь объектов - 65.5 тыс. кв м. 59 объектов общей площадью 44.2 тыс. кв м. перешли в собственность X5 Retail Group, остальные - на правах долгосрочной аренды. Почти все объекты планируется интегрировать в торговую сеть "Пятерочка". Бесперебойные поставки продукции во все башкирские магазины "Пятерочка" будут обеспечиваться с недавно открывшегося распределительного центра в Уфе.



Сделка полностью соответствует стратегии развития X5, в рамках которого органический рост поддерживается точечными приобретениями уникальных объектов. Развитие торговых сетей и логистической инфраструктуры Х5 на территории республики Башкортостан способствует развитию экономики региона, созданию дополнительных преимуществ для локальных производителей, а также для жителей, обеспечивая их услугами современной розничной торговли.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2017 года под управлением компании находился 12121 магазин с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает 11225 магазинов "Пятёрочка", 638 супермаркетов "Перекрёсток", 93 гипермаркета "Карусель" и 165 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 39 распределительных центров и 3144 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. В 2017 году в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 127 магазинов "Пятёрочка", 20 супермаркетов "Перекрёсток", два гипермаркета "Карусель" и 30-ть магазинов "Экспресс".



Акционерами X5 (по данным февраль 2018 года) являются: CTF Holdings S.A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.06%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 40.63%.



Скорректированная чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за 2017 год выросла на 51.5% до 33.768 млрд руб. с 22.291 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 25.3% до 1.295 трлн руб. с 1.033 трлн руб., валовая прибыль - на 23.6% до 308.938 млрд руб. с 249.985 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 24.7% до 99.131 млрд руб. с 79.519 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль X5 Retail Group за четвертый квартал 2017 года выросла в 3 раза до 7.793 млрд руб. с 2.417 млрд руб. годом ранее, выручка - на 23% до 361.705 млрд руб. с 294.176 млрд руб., валовая прибыль - на 20.3% до 85.94 млрд руб. с 71.433 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 4.9% до 24.084 млрд руб. с 23.015 млрд руб.





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