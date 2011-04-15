Банк России приостановил эмиссию допвыпуска акций МРСК Юга объёмом 1.302 млрд руб.

Банк России 30 марта приостановил эмиссию дополнительного выпуска акций ПАО "МРСК Юга" объёмом 1.302 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Напомним, размещение выпуска было начато 6 июня 2017 года, а приостановлено в связи с внесением изменений в решение о допвыпуске и проспект ценных бумаг.



Выпуск, размещаемый по открытой подписке, включает 13015185446 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. каждая. Цена размещения равна номиналу. Государственный регистрационный номер - 1-01-34956-Е от 1 июня 2017 года.



ПАО "МРСК Юга" (ИНН 6164266561) зарегистрировано 28 июня 2007 года в Ростове-на-Дону. Компания была образована в рамках реализации очередного, инвестиционного этапа реформирования РАО "ЕЭС России", в ходе которого произошло разукрупнение межрегиональных распределительных сетевых компаний. В состав МРСК Юга вошли: ПАО "Кубаньэнерго", ОАО "Ростовэнерго" ОАО "Волгоградэнерго", ОАО "Астраханьэнерго", ОАО "Калмэнерго".



Уставный капитал МРСК Юга составляет 6.118 млрд руб., он разделён на 61178139417 обыкновенных именных акций номиналом 0.1 руб. каждая. ПАО "Российские сети" владеет 60.64% акций МРСК Юга.



Чистая прибыль ПАО "МРСК Юга" по МСФО в 2017 году составила 754.517 млн руб. против убытка в 1.346 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11.85% до 35.303 млрд руб. с 31.564 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - в 2.16 раза до 4.043 млрд руб. с 1.869 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 857.241 млн руб. против убытка в 888.728 млн руб. за 2016 год.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "МРСК Юга" по РСБУ в 2017 году составила 511.438 млн руб. против убытка в 1.011 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11.87% до 35.144 млрд руб. с 31.414 млрд руб., прибыль от продаж - на 59.88% до 5.75 млрд руб. с 3.596 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 635.264 млн руб. против убытка в 941.795 млн руб. за 2016 год.







"AK&M" от 03.04.2018