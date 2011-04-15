Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/04/2018
16:02

Baker Hughes изучает возможность продажи газоизмерительного бизнеса

Baker Hughes (нефтесервисная компания, находящаяся под контролем General Electric Co, изучает возможность продажи производства газоиндикаторных и газоизмерительных систем стоимостью около $900 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

В условиях продолжающегося восстановления цен на нефть нефтесервисные компании ищут возможности концентрации на основном бизнесе. Бизнес Baker Hughes по производству газовых датчиков и систем мониторинга для промышленных потребителей, таких как нефтехимических предприятий и производителей электроэнергии, может оказаться интересным другим производителям таких систем, отметил один из источников.

Комментариев от Baker Hughes по данному вопросу не поступало.
General Electric объединила свои нефтесервисные активы с Baker Hughes в июле 2017 года, отдав последней контрольную долю в объединённой компании. В результате слияния был создан второй в мире оператор нефтесервисных услуг по величине выручки.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100