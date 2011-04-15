Baker Hughes изучает возможность продажи газоизмерительного бизнеса

Baker Hughes (нефтесервисная компания, находящаяся под контролем General Electric Co, изучает возможность продажи производства газоиндикаторных и газоизмерительных систем стоимостью около $900 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.



В условиях продолжающегося восстановления цен на нефть нефтесервисные компании ищут возможности концентрации на основном бизнесе. Бизнес Baker Hughes по производству газовых датчиков и систем мониторинга для промышленных потребителей, таких как нефтехимических предприятий и производителей электроэнергии, может оказаться интересным другим производителям таких систем, отметил один из источников.



Комментариев от Baker Hughes по данному вопросу не поступало.

General Electric объединила свои нефтесервисные активы с Baker Hughes в июле 2017 года, отдав последней контрольную долю в объединённой компании. В результате слияния был создан второй в мире оператор нефтесервисных услуг по величине выручки.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"