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03/04/2018
17:09

ConocoPhillips продаёт непрофильные активы на $250 млн

В первом квартале 2018 года ConocoPhillips завершила сделки или заключила окончательные соглашения по продаже непрофильных активов на общую сумму около $250 млн. Об этом говорится в пресс-релизе ConocoPhillips.

В этот период компания завершила ряд небольших сделок по продаже активов в Пермском нефтегазоносном бассейне в США. Кроме того, во втором квартале будут проданы участки в Южном Техасе, по большей части остающиеся неразработанными. Влияние этих событий на производственную деятельность компании будет минимальным; завершение ранее анонсированной программы реализации активов ожидается во втором квартале.

В то же время компания приобрела или увеличила доли в нетрадиционных нефтегазовых комплексах в Северной Америке, богатых жидкими углеводородами и находящихся на ранней стадии разработки. Расходы компании на эти активы были совсем небольшими, отмечается в сообщении. В этом году ConocoPhillips намеревается пробурить несколько разведочных скважин в рамках ранее установленного бюджета поисково-разведочных работ.

Ещё одним перспективным активом, приобретённым компанией, стали 35 тыс. акров в пределах комплекса Montney в Канаде, которые обошлись ConocoPhillips примерно в $120 млн. Приобретённые участки примыкают к ранее приобретённым - в результате компания теперь владеет около 140 тыс. акров в пределах богатого жидкими углеводородами комплекса Montney, оценка запасов которого ведётся в настоящее время, подчёркивается в сообщении.

ConocoPhillips - независимая компания в сфере разведки и добычи углеводородов, работающая в 17 странах мира. Активы компании оцениваются в $73 млрд.

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