Мошенническое приложение на Google Play подписывает пользователей на платный сервис, ESET

Специалисты ESET обнаружили новую мошенническую схему. Приложение Pingu Cleans Up подписывало пользователей на дорогостоящий сервис, используя легитимный способ оплаты в Google Play. Об этом говорится в сообщении ESET.



Игра Pingu Cleans Up впервые появилась в магазине приложений 8 февраля 2018 года. Ее загрузили от 50 тыс. до 100 тыс. раз.



После установки на планшет или смартфон приложение предлагало создать игрового персонажа. На первых двух этапах потенциальная жертва, выбирая нужный атрибут, должна была нажать кнопку "Подтвердить" во всплывающем окне.



На последнем этапе пользователь с банковской картой, привязанной к аккаунту Google Play, видел окно, напоминающее предыдущие. Разница в том, что кнопка "Подтвердить" была заменена на "Подписаться". Нажав на кнопку, пользователь оформлял подписку стоимостью 5.49 евро (около 400 руб.) в неделю. Платеж списывался с карты автоматически до момента отмены подписки.



Пользователи, в аккаунте которых не было данных банковской карты, видели на третьем этапе другое окно. Им предлагалось добавить информацию о способе оплаты, чтобы завершить покупку.



Схема мошенников основана на предположении о том, что некоторые пользователи кликнут по любому окну, мешающему игре, не вчитываясь в текст. Судя по негативным отзывам в Google Play, афера работает.



После предупреждения ESET игра Pingu Cleans Up была удалена из Google Play. Пострадавшим не нужно отключать подписку вручную - она отменена автоматически.



ESET рекомендует изучать рейтинг и отзывы в Google Play до установки приложения и использовать мобильный антивирус для смартфонов и планшетов на Android.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.





"AK&M" от 03.04.2018