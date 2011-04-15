Транснефть приостановила переговоры с группой "Сумма" о покупке ее доли в НМТП

Транснефть приостановила переговоры с группой "Сумма" о покупке ее доли в стивидорной компании "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в связи с арестом владельца "Суммы" Зиявудина Магомедова. Об этом RNS сообщил официальный представитель Транснефти Игорь Демин.



"В связи с последними событиями Транснефть приостановила переговоры с группой "Сумма"", - отметил он.



И.Демин пояснил, что компания сохранят интерес к приобретению доли "Суммы" в НМТП. "У нас сохраняется интерес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского порта", - сказал он. "На данный момент мы видим свою основную задачу в обеспечении стабильной работы порта", - добавил он.



По словам И.Демина, 13 апреля 2018 года должно состояться внеочередное собрание акционеров НМТП с избранием нового состава совета директоров. В сложившейся ситуации Транснефть вышла с инициативой об избрании на должность председателя совета директоров представителя государства.



И.Демин опроверг информацию о возможной сумме сделки по выкупу доли "Суммы" в $1.8 млрд. "Что касается распространяемой информации о предполагаемой сумме сделки в $1.8 млрд, то могу уверенно заявить, что эта цифра родилась в богатом воображении людей, незнакомых ни с ходом переговоров, ни с обсуждавшимися параметрами сделки", - подчеркнул И.Демин.



Как сообщалось ранее, совладельцам и генеральному директору группы "Сумма" предъявлены обвинения в хищениях в особо крупном размере и организации преступного сообщества. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу "Сумма", Артур Максидов.



Основные активы группы "Сумма" сосредоточены в транспортных компаниях: 25.07% в Трансконтейнере (крупнейший в России оператор контейнерных перевозок), 25% в "Новороссийском морском торговом порте" (НМТП), 32.5% - в компании "Дальневосточное морское пароходство" (одна из крупнейших судоходных компаний РФ, Far-Eastern Shipping Company, FESCO). Холдингу также принадлежит 50% минус 1 акция "Объединенной зерновой компании" и крупный пакет акций в "Новороссийском комбинате хлебопродуктов". Кроме того, "Сумма" владеет активами в топливно-энергетическом комплексе России (82% в "Якутской топливно-энергетической компании", ЯТЭК), а также рядом активов в строительстве.



Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО "НМТП" (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50.1% акций ПАО "НМТП" принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются ПАО "Транснефть" и группа "Сумма", 20% - Росимуществу, 10.5% - ЗАО "Транснефть-Сервис", 5% - структурам ОАО "РЖД".



В группу НМТП входят: ПАО "Новороссийский морской торговый порт", ООО "Приморский торговый порт", АО "Новороссийский зерновой терминал", АО "НСРЗ", АО "Флот НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".



Чистая прибыль группы НМТП за 9 месяцев 2017 года по МСФО снизилась на 26.43% до $359.354 млн с $488.469 млн за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 1.89% до $661.557 млн с $649.305 млн, прибыль от операционной деятельности уменьшилась на 8.64% до $420.835 млн с $460.625 млн, прибыль до налогообложения - на 26.92% до $445.678 млн с $609.883 млн. Показатель EBITDA сократился на 6.7% до $482.453 млн с $516.929 млн.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль НМТП по РСБУ в 2017 году снизилась на 25.12% до 30.47 млрд руб. с 40.689 млрд руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 8.72% до 24.732 млрд руб. с 27.093 млрд руб., прибыль от продаж - на 16.2% до 16.937 млрд руб. с 20.211 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 27.86% до 33.867 млрд руб. с 46.944 млрд руб.





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