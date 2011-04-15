Мираторг продолжит реализацию масштабного проекта в Курской области. Об этом договорились губернатор области Александр Михайлов и глава крупнейшей в России компании по производству мяса Виктор Линник, говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



В прошлом году в развитие регионального АПК Мираторг направил более 17 млрд руб. В Октябрьском районе началось строительство крупнейшей в стране мясохладобойни мощностью 4.5 млн голов свиней в год. Также инвестируется развитие производства ягнятины и молока, выращивание молодняка КРС молочных пород. Компания наращивает производство розовой телятины в Суджанском районе.



За 2017 год в Курской области получено 2.5 тыс. т розовой телятины и 109 тыс. т свинины. Объем господдержки, предоставленной сельхозпредприятиям Мираторга в 2017 году, составил почти 1.8 млрд руб.



Губернатор позитивно оценил проводимую холдингом работу по инновационному развитию АПК. Администрация области в свою очередь обеспечивает ключевое условие реализации масштабных проектов - готовность инфраструктуры. Стороны обсудили строительство дорог, доступность электросетей и газовых магистралей, устранение излишних бюрократических барьеров, повышение эффективности во взаимодействии бизнеса и контролирующих органов.



Итогом рабочей встречи А.Михайлова и В.Линника стало подписание протокола к действующему соглашению о сотрудничестве на текущий год, где закреплены взаимные обязательства.



Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).





"AK&M" от 03.04.2018