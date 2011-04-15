Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/04/2018
18:25

Мираторг продолжит реализацию масштабного проекта в Курской области

Мираторг продолжит реализацию масштабного проекта в Курской области. Об этом договорились губернатор области Александр Михайлов и глава крупнейшей в России компании по производству мяса Виктор Линник, говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

В прошлом году в развитие регионального АПК Мираторг направил более 17 млрд руб. В Октябрьском районе началось строительство крупнейшей в стране мясохладобойни мощностью 4.5 млн голов свиней в год. Также инвестируется развитие производства ягнятины и молока, выращивание молодняка КРС молочных пород. Компания наращивает производство розовой телятины в Суджанском районе.

За 2017 год в Курской области получено 2.5 тыс. т розовой телятины и 109 тыс. т свинины. Объем господдержки, предоставленной сельхозпредприятиям Мираторга в 2017 году, составил почти 1.8 млрд руб.

Губернатор позитивно оценил проводимую холдингом работу по инновационному развитию АПК. Администрация области в свою очередь обеспечивает ключевое условие реализации масштабных проектов - готовность инфраструктуры. Стороны обсудили строительство дорог, доступность электросетей и газовых магистралей, устранение излишних бюрократических барьеров, повышение эффективности во взаимодействии бизнеса и контролирующих органов.

Итогом рабочей встречи А.Михайлова и В.Линника стало подписание протокола к действующему соглашению о сотрудничестве на текущий год, где закреплены взаимные обязательства.

Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).


"AK&M" от 03.04.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100