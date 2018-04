Дайджест газеты "Ведомости" от 4 апреля 2018 года

Анонсы газеты "Ведомости" от 4 апреля 2018 года.







РЕЦЕССИИ НЕТ ТРЕТИЙ ГОД



Собственные индексы промышленного производства вынуждены считать экономисты: расчеты Росстата их не устраивают



Есть желание понимать, что происходит в российской экономике, но нет возможности делать это, пользуясь данными Росстата, сетует завлабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов. Понятно, зачем очередная организация - "ВТБ капитал" - взялась рассчитывать собственный индекс промышленного производства, говорит он.



Эксперты до конца так и не разгадали, почему выпуск в обрабатывающей промышленности в конце 2017 г. резко упал, хотя восстанавливалась экономика, сказано в аналитической записке "ВТБ капитала" "Промышленное производство без темной материи". В мае производство резко и неожиданно выросло, в ноябре столь же резко и неожиданно сократилось.





В ПОЕЗД ПО НЕВОЗВРАТНОМУ БИЛЕТУ



В следующем году в России появятся невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Цены на них будут дешевле на десятки процентов



3 апреля Госдума приняла в третьем чтении поправки в устав железнодорожного транспорта. Они разрешают перевозчику не возвращать деньги за неиспользованный билет на поезд дальнего следования, проданный по нерегулируемым тарифам. В России регулируются только тарифы на проезд в плацкарте. Цены на все остальное - купе, СВ и проч., а также на сидячие места в скоростных поездах ("Сапсан", "Аллегро", "Ласточки") устанавливает перевозчик. Именно на них и могут появиться невозвратные билеты.



Сейчас при возврате билета за восемь часов до поездки и более пассажир получает обратно полную его стоимость, при возврате за 2-8 часов удерживается половина стоимости плацкарты (составная часть цены билета, формирует от 35 до 80% общей стоимости в зависимости от класса обслуживания), при возврате менее чем за два часа удерживается вся стоимость плацкарты.





ЯПОНЦЫ ВЫШЛИ НЕЗАМЕТНО



Японская Mitsui вышла из капитала одного из крупнейших российских агрохолдингов - "Содружества" - и намерена работать с "Русагро"



Основной акционер агрохолдинга "Содружество", Lorino (Overseas) Limited, в декабре 2016 г. выкупил у японской Mitsui & Co., владевшей 10% акций агрохолдинга, всю ее долю, говорится в аудированной консолидированной отчетности "Содружества" за 2017 финансовый год (закончился 30 июня).



Mitsui - многопрофильная группа c капитализацией $30,5 млрд. У нее есть интересы в сфере финансов, сельском хозяйстве, металлургии, химической промышленности, энергетике и др. 97,63% акций компании - в свободном обращении, крупнейшие ее акционеры, по данным Thomson Reuters, - Mitsubishi UFJ Trust and Banking (5,28%), Asset Management One (4,17%)



В капитал "Содружества" японская группа вошла в 2012 г.



РОССИЯ ПРИВЯЗАЛАСЬ К ОПЕК



Россия хочет укрепить кооперацию с ОПЕК, чтобы вместе лучше контролировать рынок. При этом речи о вступлении России в картель не идет



России и Саудовской Аравии нужно подумать над механизмом взаимодействия между Россией и ОПЕК, считает министр энергетики Александр Новак. Стороны сейчас ищут формат взаимоотношений на долгосрочную перспективу, добавил чиновник. Странам - участницам сделки о сокращении добычи нефти между ОПЕК и не входящими в картель странами необходимо разработать механизм мониторинга рынка нефти и обмена информацией на постоянной основе.



Конечная цель - иметь возможность "при необходимости реализации совместных действий, как было в конце 2016 г.", сказал министр. Соглашение о сокращении добычи нефти страны ОПЕК подписали 30 ноября 2016 г. На следующее утро Россия и еще 10 государств объявили о присоединении к сделке. На сделку все ее участники пошли из-за падения цен на нефть.





КАК МАГОМЕДОВЫ СОЗДАВАЛИ СВОЮ ИМПЕРИЮ



Магомедовы, более 25 лет создававшие свой бизнес, арестованы по обвинению в уголовных преступлениях. Им грозит до 30 лет тюрьмы



Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед, совладельцы группы "Сумма", обвиняются хищение в особо крупном размере (ущерб следствие оценивает в 2,5 млрд руб.) и организации преступного сообщества. Они арестованы до 30 мая, содержаться в следственном изоляторе "Лефортово".



Магомедовы строили свой бизнес по классическому сценарию постсоветской России: начали с продажи электротехники и компьютеров. Постепенно бизнес набирал обороты: банк, нефтетрейдинговый, портовый бизнес, сельское хозяйство. Со временем основные активы перешли под управление "Суммы капитал" (позднее переименованный в группу "Сумма"). "Сумма" - настолько закрытая структура, что не раскрывает не только свои финансовые показатели, но даже долей акционеров.





НАЧАЛЬНИК МОЖЕТ ПОУМНЕТЬ



Искусственный интеллект помогает руководителям узнавать, что на самом деле думают о них работники



Производитель стали SPS Companies каждый год предлагает большинству из своих 600 сотрудников пройти конфиденциальное анкетирование. Среди пунктов анкеты, в частности, есть вопрос о том, не считают ли они контроль над собой со стороны руководства чрезмерным и поощряет ли начальник стремление к профессиональному росту. Ответы помогают руководству оценить, как к нему относятся в компании. В этом году ответы на вопросы анкеты впервые анализирует искусственный интеллект - алгоритм по имени Xander. Он может определить, полны ли сотрудники оптимизма, или же они растеряны или рассержены, а также предоставить выводы из анализа, которые помогут руководителям, говорят разработчики Xander из Ultimate Software Group.





"ВЫМПЕЛКОМ" БЕЗ SIM SIM



"Вымпелком" вышел из капитала MVNO-оператора для мигрантов Sim sim. Нужды в таком продукте нет: мигранты все чаще переходят на обычные тарифы



"Вымпелком" вышел из уставного капитала компании Eurus Holding В.V., которая контролировала компанию "Сим телеком", следует из раскрытого "Вымпелкомом" списка аффилированных лиц. Эта компания и работала под брендом Sim sim как виртуальный оператор (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) на сети "Вымпелкома". Через Eurus "Вымпелком" контролировал виртуального оператора - в августе 2016 г. оператор приобрел 50,2% акций Eurus у основателя платежной системы Qiwi Андрея Романенко и бывшего гендиректора виртуального оператора 7К Андрея Скопинского.



Но сделка не означает прекращения работы оператора.



ТРАМП ВНОСИТ СМУТУ



Экономическая неопределенность при президенте Дональде Трампе выросла. Это противоречит традиционным взглядам, ведь рост экономики ускоряется



Традиционно считается, что уверенность бизнеса и ситуация в экономике взаимосвязаны напрямую: одно подпитывает другое либо оба показателя вместе ухудшаются. Но действия высокопоставленных чиновников могут вносить существенные коррективы в расклад.



При Бараке Обаме неопределенность по поводу экономической политики США была выше, чем в предыдущую четверть века. Об этом свидетельствует индекс, который отслеживает упоминание слов "неопределенный" и "неопределенность" в статьях ведущих газет на тему экономической политики. Казалось бы, сейчас уверенности в перспективах должно быть больше: экономика США устойчиво растет, мировая - уверенно стоит на ногах, а Белый дом хочет помочь бизнесу, смягчив регулирование. Но это не так.







Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

"AK&M" от 04.04.2018