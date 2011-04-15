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04/04/2018
09:56

Дайджест газеты "Коммерсант" от 4 апреля 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 4 апреля 2018 года


СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

АКРА ожидает от ЦБ ее медленного снижения на протяжении многих лет
Банк России практически завершил цикл снижения ключевой ставки, полагает в пересмотренном прогнозе до 2022 года рейтинговое агентство АКРА. На конец 2018 года оно предполагает значением ключевой ставки ЦБ 6,75% годовых, но в 2019-2021 годах за счет снижения равновесной ставки она может опуститься до 6%. Структурные стимулы для роста инвестиций АКРА видит почти во всех отраслях, но выделить отрасль-конъюнктурного лидера по привлекательности вложений агентство не может; наилучший кандидат - транспорт и логистика.


ЦБ РАЗОЧАРОВАН В ЕВРО

В резервах Банка России его вытесняют доллар, золото и нестандартные валюты

Банк России опубликовал вчера обзор управления своими золотовалютными активами за год - с октября 2016 года по сентябрь 2017 года. Главные тренды в управлении ЦБ активами - выход из обязательств стран зоны евро, главным образом Германии, и увеличение вложений в госдолг США и нестандартные валюты - шведские кроны, канадские и гонконгские доллары. ЦБ также активно покупает золото - за отчетный период эмиссионный банк приобрел его на сумму $19,3 млрд, несмотря на удешевление главного резервного металла.




Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 04.04.2018
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