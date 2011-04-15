Повтор! В.Путин и Р.Эрдоган дали старт строительству АЭС "Аккую"

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт началу строительства атомной электростанции "Аккую". Об этом сообщается на сайте Кремля.



По словам В.Путина, запуск АЭС в эксплуатацию обеспечит турецких потребителей недорогой и "чистой" электроэнергией. По экспертным оценкам, АЭС даст порядка 10% общей энергогенерации Турции.



"Перед нами стоит амбициозная задача - осуществить запуск первого энергоблока в 2023 году, приурочив его к 100-летию основания Турецкой Республики. Мы вместе с моим дорогим другом Реджепом Тайипом Эрдоганом договорились о том, что будем делать все для того, чтобы выполнить именно эту задачу. Уверен, что совместная, слаженная работа российских и турецких специалистов позволит выполнить в срок все намеченные планы", - заявил В.Путин.



Атомная электростанция "Аккую" с четырьмя энергоблоками будет построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 года. В настоящее время проект полностью финансируется российской стороной.



Это первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели "строю-владею-эксплуатирую" (российская сторона обеспечивает финансирование, эксплуатацию и управление станцией).





"AK&M" от 03.04.2018