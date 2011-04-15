IBS проведет IPO на Московской бирже

ПАО "ИБС ИТ Услуги" намерена провести IPO на Московской бирже, говорится в сообщении компании.



В ходе размещения инвесторам будут предложены новые акции в рамках дополнительной эмиссии, а также существующие обыкновенные акции, принадлежащие компании основателей IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого "ИБС Холдинг".



Предполагается, что допэмиссия акций составит более 50% от предложения. Доля акций в свободном обращении по итогам IPO составит 30-35% от увеличенного уставного капитала.



IBS не раскрывает, сколько денег намерена привлечь на бирже.

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на укрепление и расширение линейки сервисов посредством органического роста, а также сделок слияния и поглощения, направленных на увеличение стоимости компании.



Citigroup и Renaissance Capital выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения. SOVA Capital выступает совместным букраннером. Альфа-Банк является менеджером размещения акций для розничных инвесторов.



Светлана Баланова, генеральный директор компании, отметила: "Мы считаем, что восстановление российской экономики, а также распространение цифровых решений и внедрение современных технологий станут базой для дальнейшего роста компании. Сегодня доля IТ-сектора в российской экономике по-прежнему ниже аналогичного показателя в развитых странах, во многом из-за более низкого уровня автоматизации бизнеса. Но ситуация постепенно меняется, и российские компании вступили в фазу активного инвестирования в ИТ-сервисы, которая, как мы ожидаем, продолжится и будет набирать обороты в последующие годы".



IBS является одной из ведущих ИТ-сервисных компаний России. В 2017 году выручка IBS выросла на 29% до 21.4 млрд руб. Клиентами IBS, в частности, являются Аэрофлот, Газпром, Газпромбанк, Росатом, Роснефть, Сбербанк, Сибур, Транснефть, Х5, Банк России, Министерство финансов России, Росавтодор, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Фонд социального страхования.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"