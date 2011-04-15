Ингосстрах в 2017 году предотвратил случаи мошенничества на 1.1 млрд руб.

СПАО "Ингосстрах" в 2017 году предотвратило 2556 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Деятельность департамента анализа и защиты информации (ДАиЗИ) позволила компании сохранить денежные средства в объеме 1.9 млрд руб. Большую часть этой суммы – 1.1 млрд руб. (58%) – составляют предотвращенные выплаты по убыткам, имеющим признаки страхового мошенничества; остальная сумма приходится на взыскание дебиторской задолженности, урегулирование регрессных претензий и прочее.



За этот период сотрудники ДАиЗИ Ингосстраха направили 155 обращений в органы внутренних дел, по результатам которых возбуждены 92 уголовных дела. Предотвращено 312 случаев крупных мошенничеств, когда заявленный размер страхового возмещения превышал 600 тыс. руб. В общей сложности в рамках противодействия мошенническим действиям с крупными суммами убытков остановлены неправомерные выплаты в объеме 586 млн рублей.



Причиной подачи заявлений о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы является выявленный и установленный факт мошеннических действий в отношении компании. Две трети всех заявлений приходятся на моторное страхование. При этом основная часть связана с ОСАГО (более 50% заявлений), меньшая часть с каско (15%), остальные случаи связаны с другими видами страхования.



В 2017 году оставалось значительным количество спорных ситуаций, связанных с просроченными дебиторскими задолженностями и урегулированием регрессных претензий. Зафиксировано 309 подобных случаев. Общая сумма взысканий достигла 124 млн рублей.



Также организован ряд мероприятий, направленных на повышение качества защиты имущества и информации зарубежных дочерних компаний СПАО "Ингосстрах", в результате которых удалось сохранить 94 млн руб.



Кроме этого, на протяжении 2017 года продолжались работы по организации розыска транспортных средств, заявленных в угон, по которым клиентам выплачено страховое возмещение. В результате обнаружено 195 ранее похищенных автомобилей.



"Самые частые случаи мошенничества по-прежнему происходят в автостраховании, поскольку эта сфера является поистине народной и затрагивает большинство людей, – комментирует директор департамента анализа и защиты информации компании "Ингосстрах" Александр Гуляев. – При этом необходимо разделять "бытовых" мошенников и профессиональных преступников. В первом случае идея получить деньги обманным способом возникает чаще всего спонтанно, после автоаварий. Как правило, заявляются повреждения, полученные в других ДТП, либо ДТП инсценируются, меняются водители, подделываются протоколы ГИБДД и так далее. В таких случаях почти все попытки мошенничества просто выявляются и легко пресекаются службой безопасности компании. Несколько сложнее бороться с инсценировками угонов дорогих машин. Но наиболее серьезную опасность представляют действия мошенников-профессионалов, которые разрабатывают всё новые и новые схемы, затрагивающие интересы не только страховых компаний, но и рядовых граждан".



По словам А.Гуляева, с начала 2017 года выявлен новый вид мошенничества – в сфере электронного страхования автогражданской ответственности (е-ОСАГО). В регионах нашей страны появились "посредники", не имеющие никакого отношения к страховым компаниям, которые готовы за мизерную комиссию оказать помощь при оформлении электронного полиса ОСАГО. Департамент анализа и защиты информации Ингосстраха предупреждает о высоких рисках для клиентов при таком способе приобретения страховых полисов и рекомендует, при отсутствии возможности самостоятельно оформить е-ОСАГО, обращаться в офисы компании или к проверенным страховым агентам, имеющим положительную репутацию.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 04.04.2018