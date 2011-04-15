Компания "Новапорт" приобрела аэропорт Ставрополя

Компания "Новапорт" Романа Троценко купила АО "Международный аэропорт Ставрополь", управляющее одноименным аэропортом. Об этом сообщает газета "Ведомости".



Сумма сделки не раскрывается.

"Новапорт" рассчитывает к 2022 году увеличить пассажиропоток приобретенного аэропорта более чем на 70%.



На конец февраля 2018 года собственником 100% акций АО "Международный аэропорт Ставрополь" было Минимущества Ставропольского края.



На прошлой неделе ФАС разрешила структуре "Старт аэро", которая также принадлежит Р.Троценко, приобрести 48.99% акций управляющей компании аэропорта Минеральные Воды и таким образом консолидировать 100% в ней.



ООО "Новапорт Холдинг" (Москва, ИНН 7704857789) на паритетных началах принадлежит группе компаний AEON Corporation (структура, дружественная Роману Троценко) и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан). С 2007 года холдинг реализует проекты строительства и реконструкции объектов аэропортовой инфраструктуры. Под управлением "Новапорта" находятся аэропорты Новосибирска ("Толмачёво"), Челябинска, Барнаула, Томска, Читы, Астрахани, Волгограда.





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