Российский рынок акций движется в русле мировых настроений

Российский рынок акций во вторник закончил торги на позитивной ноте на волне восстановления цен на нефть и на торговых площадках в США. В лидерах среди выросших в цене в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний машиностроительного (+0.87%), финансового (+0.63%) и нефтегазового (+0.32%) секторов. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского.



Индекс ММВБ по итогам торгов поднялся на 0.18% и закрылся на уровне 2260.61 пункта. Индекс РТС подрос на 0.17% и остановился на уровне 1236.13 пунктов на фоне снижения курса рубля к доллару США и слабого роста к евро.



Цены на сырую нефть к концу торгов в России восстановились, но по-прежнему остаются под давлением из-за напряженности между Пекином и Вашингтоном. Рынки ждут выхода данных по запасам нефти в США. Brent на момент публикации комментария выросла на 0.65% до $68.08 за баррель. WTI прибавила 0.75% до $63.48 за баррель.



На валютном рынке рубль к концу торгов в России двигался разнонаправлено. Он снизился по отношению к доллару США, но при этом немного прибавил к евро. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 0.22% до 57.62 руб. за доллар. Пара евро/рубль снизилась на 0.08% до 70.67 руб.



Аналитики ожидают, что российский рынок акций и рубль продолжат двигаться в диапазоне на этой неделе.





"AK&M" от 04.04.2018