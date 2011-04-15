Китай объявил о введении пошлин в размере 25% на ряд товаров из США

Власти Китая объявили о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров 14 категорий, импортируемых из США, передаёт RT.



Сообщается, что сроки введения новых мер будут зависеть от того, когда американские власти объявят о применении своих пошлин на китайские товары.



В список товаров, на которые будут введены более высокие пошлины, попали соевые бобы, автомобили и химическая продукция.



Ранее стало известно, что в США предложили ввести тарифы на китайскую продукцию на сумму около $50 млрд. В список включено 1300 наименований продукции, в том числе из таких сфер, как информационные и коммуникационные технологии, авиация и космонавтика, робототехника, фармацевтические препараты и машиностроение.



"AK&M" от 04.04.2018