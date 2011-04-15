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04/04/2018
14:49

Сроки строительства ЦКАД не исполняются, заявляет Счетная палата

Сроки строительства ЦКАД не исполняются. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты по результатам проверки использования средств Фонда национального благосостояния, направленных на финансирование инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)". Проверяемый период деятельности: 2016-2017 годы.

Неисполнение ГК "Автодор" и подрядчиками взятых на себя обязательств привело к увеличению сроков строительства пусковых комплексов N3 и N4 ЦКАД на год (с декабря 2018 года на декабрь 2019 года). Кроме того, стоимость строительства ЦКАД увеличилась на 13.5 млрд руб., включая размер субсидии из федерального бюджета на 1.9 млрд руб. Измененным сетевым планом-графиком строительства ЦКАД сроки по изъятию земельных участков перенесены с 2014-2016 годов на 2018-2019 годы (от 20 до 45 месяцев).

Как показала проверка Счетной палаты, на 1 января 2018 года средства ФНБ направлены на строительство ЦКАД в сумме 38.4 млрд руб. При этом паспортом проекта к этому времени предусмотрено направление средств ФНБ в объеме 62.6 млрд руб.

Как и в предыдущие годы госкомпанией не выполнены условия, в части привлечения средств инвесторов и концессионеров на 8.8 млрд руб.


"AK&M" от 04.04.2018
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