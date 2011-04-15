Потребление электроэнергии в России в марте выросло на 5.9% до 99.7 млрд кВт ч

Потребление электроэнергии в России в марте 2018 года выросло на 5.9% до 99.7 млрд кВт ч по сравнению с мартом 2017 года. Об этом говорится в сообщении ОАО "СО ЕЭС".



Суммарные объёмы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в ЕЭС России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем. С 1 января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учётом Крымской энергосистемы.



В марте текущего года выработка электроэнергии в России составила 100.5 млрд кВт ч, что на 5.8% больше аналогичного показателя 2017 года. Электростанции ЕЭС России произвели 98.5 млрд кВт ч, что на 5.6% больше, чем в марте прошлого года.



Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России за этот период несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 60.1 млрд кВт ч, что на 7.9% больше, чем годом ранее. Выработка ГЭС составила 14.4 млрд кВт ч (+2.7%), выработка АЭС - 18.4 млрд кВт ч (+1.4%), выработка электростанций промышленных предприятий - 5.5 млрд кВт ч (+4.1%).



Максимум потребления мощности в марте 2018 года составил 147837 МВт, что на 8.8% выше аналогичного показателя 2017 года. Увеличение потребления электроэнергии и мощности в марте связанно с более низкой среднемесячной температурой наружного воздуха. Так, в прошлом месяце её значение составило -6.9°С, что на 6°С ниже, чем годом ранее.











"AK&M" от 04.04.2018