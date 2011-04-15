Минфин в апреле увеличит объем покупки валюты на 25% до 240.7 млрд руб.

Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с 6 апреля 2018 года по 8 мая 2018 года, составит 240.7 млрд руб. Ежедневно Минфин будет приобретать валюту на 11.5 млрд руб., свидетельствует сообщение министерства.



Объём средств, который направлен на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с 7 марта по 5 апреля 2018 года, - 192.5 млрд руб. Таким образом, Минфин увеличивает объем покупки валюты на 25%.



Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в апреле 2018 года в размере +253.8 млрд руб.



Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2018 года составило -13 млрд руб.





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