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04/04/2018
16:01

Продажи АвтоВАЗа в I квартале выросли на 28.8% до 79.114 тыс. автомобилей LADA

Продажи ПАО "АвтоВАЗ" на российском рынке в первом квартале 2018 года выросли на 28.8% до 79.114 тыс. автомобилей LADA по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В марте 2018 года в России было продано 30.708 тыс. автомобилей LADA, что на 22.3% больше, чем в марте 2017 года.

Самой популярной моделью в прошлом месяце стала LADA Vesta, продажи которой увеличились на 52.1% до 9.181 тыс. Также значительно укрепил свои позиции LADA Largus, причем продажи пассажирских универсалов составили 3.569 тыс. (+90.4%), а фургонов - 1.346 тыс. (+54.5%). В число лидеров продаж вошла и LADA Granta (8.381 тыс. авто, +7.2%).

Напомним, при покупке автомобиля LADA действует ряд программ, делающих его приобретение ещё более привлекательным: "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", кредитная схема LADA Finance, система "Трейд-ин", кредитная программа с условием обратного выкупа.

ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год. Продажи АвтоВАЗа на российском рынке в 2017 году выросли на 17% до 311.588 тыс. автомобилей LADA по сравнению с годом ранее.

Основным акционером АвтоВАЗа является СП Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды), владеющее 64.6% уставного капитала общества, а Renaissance Securities (Cyprus) Limited принадлежит 24.1%. На конец марта 2017 года 82.45% Alliance Rostec Auto B.V. было у Renault s.a.s., 17.55% - у госкорпорации "Ростех".

Чистый убыток группы "АвтоВАЗ" по МСФО в 2017 году сократился в 4.63 раза до 9.662 млрд руб. с 44.779 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 22.02% до 225.648 млрд руб. со 184.931 млрд руб., операционный убыток уменьшился в 63.16 раза до 643 млн руб. с 40.61 млрд руб., убыток до налогообложения - в 4.78 раза до 10.063 млрд руб. с 48.057 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в 2017 году сократился в 2.86 раза до 12.384 млрд руб. с 35.467 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 23.08% до 233.826 млрд руб. со 189.974 млрд руб., убыток от продаж уменьшился в 15.07 раза до 1.176 млрд руб. с 17.726 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.74 раза до 13.485 млрд руб. с 36.946 млрд руб.



"AK&M" от 04.04.2018
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