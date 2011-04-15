Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) планирует приступить к выплате дивидендов к концу 2020 года. Об этом сообщается в пресс-релизе КТК по итогам пресс-конференции генерального директора КТК Николая Горбаня.



"29 марта 2018 года КТК выплатил $310 млн долга акционерам консорциума за первый квартал 2018 года. Всего в 2018 году КТК планирует погасить до $1.3 млрд. Предполагается, что такие темпы возврата долга позволят КТК погасить задолженность к концу 2020 года и приступить к выплате дивидендов акционерам", - говорится в сообщении.



Акционерами КТК являются: Российская Федерация (представленная Транснефтью - 24% и КТК Компани - 7%) - 31%; Республика Казахстан (представленная Казмунайгазом - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1.75%) - 20.75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12.5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7.5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7.5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1.75%.



Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяжённость трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1511 км. Морской терминал КТК в 2017 году отгрузил 55.1 млн т нефти.







"AK&M" от 04.04.2018