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04/04/2018
17:57

Газпром и Snam рассмотрели варианты взаимодействия

Предправления ПАО "Газпром" Алексей Миллер провел рабочую встречу с главным исполнительным директором Snam S.p.A. Марко Альвером. Об этом говорится в сообщении Газпрома.

Участники встречи отметили потребность стран Европы в новых надежных маршрутах импорта газа в условиях снижения объемов собственной добычи.

Стороны обсудили возможные варианты взаимодействия, в частности, с учетом реализации "Газпромом" проекта "Турецкий поток". М.Альвера проинформировал А.Миллера о намерении Snam способствовать созданию новых газотранспортных маршрутов в странах Средиземноморья.

Итальянская компания Snam S.p.A. является крупнейшей в Европе инфраструктурной компанией, которая занимается строительством и комплексным управлением объектов газотранспортной инфраструктуры, а также транспортировкой, хранением, регазификацией и реализацией газа.

"Турецкий поток" — проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Европы. Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года.


"AK&M" от 04.04.2018
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