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04/04/2018
17:57

Оценка россиянами текущей инфляции снизилась до исторического минимума, ЦБ

Россияне оценили инфляцию за последние 12 месяцев в 9.2%, свидетельствуют данные мартовского опроса ООО "инФОМ", проведенного по заказу Банка России, говорится в сообщении ЦБ.

Это минимальное значение ощущаемой инфляции за всю историю наблюдений. При этом с начала года данный показатель держится на однозначных значениях. Это стало возможным благодаря замедлению фактической инфляции до рекордных 2.2%, подчеркивается в сообщении.

Инфляционные ожидания, или прогноз россиян того, как изменятся цены в ближайшие 12 месяцев, сохраняются на минимальном уровне (8.5%). При этом происходит постепенное сближение ощущаемой инфляции с ожиданиями. Это говорит о том, что россияне ожидают более стабильной динамики цен в будущем.

Хотя оба опросных показателя пока заметно превосходят уровень официальной инфляции, продолжается тренд на их снижение. Для их большего сближения с инфляцией нужен более длительный период стабильно низких цен. Пока на восприятие россиянами инфляции продолжают оказывать сильное влияние колебания цен на отдельные товары. В марте по сравнению с февралем незначительно увеличилась доля респондентов, заявивших о росте цен на молоко, овощи, фрукты, яйца и рыбу. При этом по 25 категориям товаров и услуг их доля снизилась: россиян меньше стала беспокоить динамика цен на мясо и птицу, сыр и колбасы, табак и сигареты, чай и кофе, растительное масло, а также жилищно-коммунальные услуги и услуги пассажирского транспорта, говорится в сообщении.



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