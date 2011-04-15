РУСАЛ ввел в эксплуатацию новое месторождение бокситов в Коми с запасами около 65 млн т

РУСАЛ начал добычу бокситов на Верхне-Щугорском месторождении (Княжпогостский район Республики Коми). Балансовые запасы нового месторождения составляют около 65 млн т руды, срок отработки актива – более 20 лет, говорится в сообщении компании.



Ввод месторождения в эксплуатацию является результатом реализуемой компанией стратегии по наращиванию минерально-сырьевой базы на "Боксите Тимана". В середине марта 2018 года на Вежаю-Ворыквинском месторождении была добыта 40-миллионная тонна бокситов, и запасы актива заканчиваются. Для сохранения стабильного уровня добычи компания РУСАЛ инвестировала в развитие производства в Республике Коми в период 2016-2017 годов более 3 млрд руб., в том числе на приобретение горнодобывающего оборудования, строительство рудника, дорог, инфраструктурных и вспомогательных объектов и выполнение горно-капитальных работ.



В 2018 году "Бокситом Тимана", единственным в России предприятием, где добыча боксита ведется открытым способом, запланировано строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений карьерных вод, автомобильной дороги, склада ТМЦ, столовой на 100 мест, нового жилого модуля на 80 мест, ангара для ремонта тепловозов на станции Чиньяворык-промышленный и ряда других объектов инфраструктуры.



"Начало добычи на Верхне-Щугорском месторождении открывает новую страницу в истории "Боксита Тимана". Балансовые запасы Верхне-Щугорского рассчитаны более чем на 20 лет интенсивной добычи, что обеспечит не только стабильную работу предприятия РУСАЛа в Коми на долгие годы вперед, но и новые рабочие места для жителей республики, а также вклад в социально-экономическое развитие всего региона", – отметил президент ОК РУСАЛ Владислав Соловьев.



Предприятие "Боксит Тимана" было основано в 1992 году и занимается освоением бокситовых месторождений на Среднем Тимане. По итогам 2017 года произведено 3.2 млн т товарной продукции, что на 3.2% больше, чем в 2016-м. "Боксит Тимана" поставляет сырье для одного из старейших российских глиноземных предприятий – Уральского алюминиевого завода (Каменск-Уральский, Свердловская область).



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.





"AK&M" от 04.04.2018