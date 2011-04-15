Инфляция в РФ с 27 марта по 2 апреля составила 0.1%

Инфляция в РФ с 27 марта по 2 апреля 2018 года составила 0.1%, с начала года - 0.8%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1.6%, сахар-песок и пшено - на 0.6%, печенье и соль - на 0.2%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 0.7%, куры, рыба мороженая, масло подсолнечное и мука - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.5%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь, помидоры - 2.6-4.5%. В то же время огурцы стали дешевле на 3%.



Цены на бензин автомобильный выросли на 0.2%, дизельное топливо - на 0.1%.







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