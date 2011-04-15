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04/04/2018
17:30

В рамках СЭФ-2018 пройдет конкурс детской компьютерной графики "Мечты о будущем"

В рамках VII Среднерусского экономического форума пройдет конкурс детской компьютерной графики "Мечты о будущем".

В конкурсе примут участие дети до 14 лет. Работы представляют как отдельные авторы, так и команды.

Работы будут демонстрировать творческое представление детей о своем будущем. Чем ребенок хочет заниматься, когда вырастет? Какие цели он себе ставит? Как он видит среду обитания будущего?

"Моя будущая профессия", "Город, в котором я хочу жить", "Школа будущего" - темы работ, представленных на конкурс.

Победитель конкурса будет определён путём голосования на официальном сайте форума www.sef-kursk.ru с 10 апреля по 25 мая 2018 года.

VII Среднерусский экономический форум пройдёт в Курске 8 июня 2018 года. Тема СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний" станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.

Форум пройдёт при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Торгово-промышленной палаты РФ. Партнёром администрации Курской области в подготовке к форуму традиционно выступает Информационное агентство AK&M.

Регистрация проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru. Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.


"AK&M" от 04.04.2018
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