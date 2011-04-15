В рамках СЭФ-2018 пройдет конкурс детской компьютерной графики "Мечты о будущем"

В рамках VII Среднерусского экономического форума пройдет конкурс детской компьютерной графики "Мечты о будущем".



В конкурсе примут участие дети до 14 лет. Работы представляют как отдельные авторы, так и команды.



Работы будут демонстрировать творческое представление детей о своем будущем. Чем ребенок хочет заниматься, когда вырастет? Какие цели он себе ставит? Как он видит среду обитания будущего?



"Моя будущая профессия", "Город, в котором я хочу жить", "Школа будущего" - темы работ, представленных на конкурс.



Победитель конкурса будет определён путём голосования на официальном сайте форума www.sef-kursk.ru с 10 апреля по 25 мая 2018 года.



VII Среднерусский экономический форум пройдёт в Курске 8 июня 2018 года. Тема СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний" станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.



Форум пройдёт при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Торгово-промышленной палаты РФ. Партнёром администрации Курской области в подготовке к форуму традиционно выступает Информационное агентство AK&M.



Регистрация проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru. Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.





"AK&M" от 04.04.2018