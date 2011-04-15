Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/04/2018
18:13

В рамках СЭФ-2018 состоится выставка "Наука и инновации"

В рамках VII Среднерусского экономического форума, который пройдет 8 июня 2018 года, состоится выставка достижений научных организаций, центров, лабораторий и продукции инновационных предприятий "Наука и инновации".

Более 30-ти ведущих российских компаний, малых и средних предприятий Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и других областей ЦФО представят на выставке инвестиционные наукоемкие проекты, направленные на производство продукции и оборудования с высокой инновационной составляющей, а научно-исследовательские институты представят инновационные разработки в перспективных областях знаний.

От Курской области инновационные разработки продемонстрируют крупнейшие предприятия региона, такие как: филиал Росэнергоатома "Курская АЭС", "Фармстандарт-Лексредства", Михайловский ГОК, а также РНИИ сахарной промышленности, ФГБНУ "Курский научно-исследовательский институт агропромышленного производства" и другие.

Тема СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний" станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.

Форум пройдёт при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Торгово-промышленной палаты РФ. Партнёром администрации Курской области в подготовке к форуму традиционно выступает Информационное агентство AK&M.

Официальный сайт СЭФ-2018 http://www.sef-kursk.ru


"AK&M" от 04.04.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100