В рамках СЭФ-2018 состоится выставка "Наука и инновации"

В рамках VII Среднерусского экономического форума, который пройдет 8 июня 2018 года, состоится выставка достижений научных организаций, центров, лабораторий и продукции инновационных предприятий "Наука и инновации".



Более 30-ти ведущих российских компаний, малых и средних предприятий Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и других областей ЦФО представят на выставке инвестиционные наукоемкие проекты, направленные на производство продукции и оборудования с высокой инновационной составляющей, а научно-исследовательские институты представят инновационные разработки в перспективных областях знаний.



От Курской области инновационные разработки продемонстрируют крупнейшие предприятия региона, такие как: филиал Росэнергоатома "Курская АЭС", "Фармстандарт-Лексредства", Михайловский ГОК, а также РНИИ сахарной промышленности, ФГБНУ "Курский научно-исследовательский институт агропромышленного производства" и другие.



Тема СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний" станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.



Форум пройдёт при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Торгово-промышленной палаты РФ. Партнёром администрации Курской области в подготовке к форуму традиционно выступает Информационное агентство AK&M.



Официальный сайт СЭФ-2018 http://www.sef-kursk.ru





"AK&M" от 04.04.2018